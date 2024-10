Ciclismo in lutto la morte di Guido Carlesi il Coppino del pedale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pisa, 2 ottobre 2024 –avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 7 novembre. Era nato a San Sisto al Pino non lontano da Cascina e per tutti gli amanti delera conosciuto con il soprannome di “” per via di una certa somiglianza fisica e anche di stile ad andare in bici con il “Campionissimo” Fausto Coppi. Un soprannome pesante ma, passista veloce, seppe portarlo piuttosto bene per la bravura espressa soprattutto quando passò professionista nel 1957 concludendo la sua carriera nel 1966 con 35 vittorie all’attivo. In molti ricordano anche la discussa volata conBoni sul traguardo di Forte dei Marmi nel Giro d’Italia del 1958. Temperamento forte, saggio, fu scelto da Fiorenzo Magni nella squadra Nivea Fuchs come suo pupillo.