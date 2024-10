Champions League Atalanta straripante | Shakhtar travolto 3-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Gelsenkirchen (Germania), 2 ottobre 2024 – L’aria dirigenera l’che travolge loDonetsk con un netto 3-0 e ritrova la via del successo (il primo europeo di questa stagione) dopo il ko contro il Como e il pari con il Bologna in campionato. Dominio assoluto degli uomini di Giampiero Gasperini che hanno impiegato appena 21’ minuti per sbloccare il risultato grazie al guizzo sotto porta di Djimsiti. Un gol balsamico per i nerazzurri, che hanno sciolto immediatamente le briglie creando un importante mole di palle gol e raddoppiando pochi istanti prima dell’intervallo grazie alla rete di Lookman, che si è riscattato dopo la traversa colpita a metà della frazione. In avvio di ripresa l’unico, vero sussulto d’orgoglio dello, il quale ha sfiorato il gol con il neoentrato Konoplia.