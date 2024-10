Antella si trasforma in aia per la sua antica Fiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 2 ottobre 2024 – Torna l'dell', una manifestazione molto sentita a Bagno a Ripoli e che rende omaggio all'antico mercato del bestiame dirisalente al 1800, “ogni anno con un programma sempre più articolato e interessante che richiama un numero crescente di persone da tutta l'area fiorentina” dice l'assessore allo sviluppo economico Paola Nocentini. La frazione accoglierà produttori e animali della fattoria da sabato 5 a lunedì 7 ai giardini della Resistenza con tante iniziative per tutte le età e il coinvolgimento dei bambini in laboratori per imparare a fare il pane e il formaggio.