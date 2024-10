Anche chi ha fatto l’Olocausto è stata una democrazia come Israele la castroneria del 5 stelle Riccardo Ricciardi in aula – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «Risparmiateci l’ipocrisia, risparmiateci i codici morali, perché per anni ci siamo sentiti dire “meglio unaun pochino cattiva, che non le dittature” Allora vi do una notizia: nella storia chi ha gettato le bombe atomiche èuna, chi hauna, chi sta mettendo seriamente in pericolo tutta l’area del Medio Oriente, e chi sta facendo una strage è, una, quindi basta con la morale, basta con questo discorso qua». Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5in commissione Esteri alla Camera,, replicando al ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, che sostituiva il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di in un’interrogazione su «iniziative volte all’adozione di sanzioni contro» al Question time di oggi alla Camera.