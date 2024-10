Trump attacca Biden-Harris nessuno al comando in Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) DonaldJoee Kamalasulla minaccia di un imminente attacco iraniano a Israele: "Il mondo è in fiamme e sta andando fuori controllo. Non abbiamo una leadership,che gestisca il Paese. Abbiamo un presidente inesistentee una vicepresidente completamente assente, Kamala, che è troppo impegnata a raccogliere fondi a San Francisco, una città che lei e Gavin Newscum (così chiama il governatore della California Newsom; 'scum' vuol dire feccia) hanno totalmente distrutto, e a organizzare finte foto opportunity.è ale non è nemmeno chiaro chi sia più confuso:o Kamala".