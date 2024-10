Ottobre rosa | la Regione in prima linea per la prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 12024 – LaLazio conferma il suo impegno per la diagnosi precoce dei tumori al seno, attivando dal primola campagna “2024”. Si tratta di un’altra importante tappa promossa dallaLazio volta alla lotta ai tumori al seno. Durante l’arco dell’anno le Aziende sanitarie assicurano, infatti, un’attività intensa di sensibilizzazione,e educazione sanitaria. In particolare, la fascia di età 50-74 anni può accedere gratuitamente ai percorsi organizzati per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, con la presa in carico delle donne risultate positive alla mammografia di screening fino all’eventuale trattamento chirurgico.