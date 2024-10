Muore per un banale intervento chirurgico la famiglia risarcita di quasi un milione di euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Riceverà un risarcimento di 844milaladi un paziente morto per una forte emorragia dopo unallo stomaco. Un caso di presunta malasanità avvenuto presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino avvenuto nel novembre del 2016. Un paziente, ricoverato per dei polipi allo stomaco e sottoposto a una biopsia, è deceduto a seguito di una grave emorragia gastrica post-operatoria. Nonostante l’dei medici per cercare di salvarlo, il paziente è morto subito dopo.Leggi anche: Bimbo di 9 anni va in ospedale per crisi respiratoria, esce con tutte e due le gambe rotte Ladell’uomo, scioccata dall’accaduto e non comprendendo come una biopsia potesse condurre a una morte così veloce, ha sporto denuncia. Le autorità, sotto la guida della Procura, hanno sequestrato la cartella clinica del paziente per avviare le indagini.