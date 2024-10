Inter Taremi sugli scudi e ancora Lautaro a segno Stella Rossa dominata 4-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano – L'consolida il pareggio di Manchester e, con la, conquista i tre punti all'esordio casalingo portandosi ai piani alti del grattacielo di Champions League chiamato classifica. 4-0 il finale, di Calhanoglu, Arnautovic,su rigore i gol. E' una squadra affamata quella presentata in campo da Simone Inzaghi, un piacevole mix tra seconde linee in cerca di un posto al sole e senatori al lavoro per ritrovare la forma scudettata. De Vrij al centro della difesa, Augusto e Zielinski in mediana, addiritturae Arnautovic in attacco: la rotazione del tecnico c'è e si sente, con l'unico cruccio di attendere forse troppo a lungo il colpo del ko, che comunque arriva poco prima dell'ora di gioco. Ovvio, le curiosità maggiori sono sul duo d'attacco, e per Mehdie Marko Arnautovic sono applausi a scena aperta.