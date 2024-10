Inside Out 2 in streaming raggiunge enormi risultati al debutto su Disney+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)Out 2 inalsuIl sequel animatoOut 2 continua a riscuotere grande successo dopo il suo recentesu. Dopo aver dominato il botteghino come uno dei film che ha incassato di più in assoluto, il film è diventato un successo immediato in. Secondo ComicBook.com,Out 2 ha ottenuto 30,5 milioni di visualizzazioni sunei primi cinque giorni di disponibilità . Si tratta della seconda più grande apertura per un film in sala sunella storia della piattaforma di, dopo solo Encanto del 2021. In particolare,Out 2 ha stabilito il record di filmpiù visto in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina. Durante la sua permanenza nelle sale,Out 2 è diventato il film d’animazione di maggior incasso di tutti i tempi.