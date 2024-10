Filippo precipita e muore a soli 38 anni l’assurda coincidenza | dove si era sposato con la moglie

Leggi tutta la notizia su tvzap

Drammatico volo in tuta alare nella località di Sallanches, nella Regione dell'Alta Savoia in Francia. Un 38enne italiano è morto dopo essersi lanciato da un'altura alpina con il suo dispositivo per planare a volo d'uccello. I dettagli dell'incidente. L'ultimo volo diGuenzani Il desiderio di librarsi in aria tra le montagne, la ricerca di un'esperienza unica e adrenalinica si sono rivelate fatali aGuenzani, vittima di un drammatico incidente in Francia L'ingegnere di 38, originario di Gallarate, si era appassionato a questa tecnica del paracadutismo e aveva alle spalle già tanti lanci. Residente da qualche tempo negli Stati Uniti, era rientrato in Italia in questi giorni per lavoro.