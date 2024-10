Fedele | Il Napoli sarebbe imbattibile con Osimhen al posto di Lukaku E’ di un’altra categoria come Haaland

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’ex procuratore sostiene che la cessione dia favore diha indebolito le ambizioni scudetto del. In un’analisi accesa sul futuro del, Enrico, ex procuratore e dirigente sportivo, ha espresso il suo parere sul potenziale impatto di Victorsulla squadra partenopea. Intervenuto negli studi di Radio Marte,ha sostenuto che ilstato significativamente più competitivo in Serie A se avesse trattenuto l’attaccante nigeriano, aldi puntare su Romelu. Il confronto traha messo in luce le differenze tra i due giocatori, affermando: “Non ci sarà unpiù forte di questo? Non credo. È un giocatore funzionale, che fa segnare i compagni, ma deve segnare soprattutto lui”.