Carnì noi contro la base militare ma non allineati al centrosinistra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Come abbiamo fatto sin dalle prime notizie giunte in Toscana dall'allora ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini (Pd), siamonuove installazioni e nuovi investimenti militari nel Parco, nella provincia di Pisa e in tutta la Toscana". E' quanto afferma in una nota il consigliere comunale della lista civica ambientalista autonomista Un cuore per Vecchiano, Vincenzo, precisando tuttavia che la lista era contraria "alla realizzazione di una nuovasul territorio pisano e ci siamo anche subito opposti agli accordi invece accettati dal presidente Giani qui in Toscana, come abbiamo scritto il 13 aprile 2022 votando, allora insieme al, un primo documento politico del Comune di Vecchianogli investimenti militari nel Parco e nel nostro territorio".