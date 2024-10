Buona prestazione per la Squadra Corse al Rally Storico dell’Elba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pisa, 1° ottobre 2024 - I co-piloti dellaCittà di Pisa in evidenza al prestigioso, gara valevole per il Campionato EuropeoStorici, quello Italiano ed per il combattuto e seguitissimo Trofeo A112 Abarth 70 HP. Proprio nella gara valevole per il Campionato ItalianoAuo storiche ottimo risultato conseguito dal co-pilota Giuseppe Tricoli, che dettava le note a Riccardo Mariotti su Ford Sierra Cosworth con cui il duo si sta giocando il titolo di Raggruppamento. Infatti Tricoli ha colto addirittura l’ottava piazza assoluta, la terza di Raggruppamento e la seconda di Classe. Un risultato che permette di mantenere la seconda piazza nel Campionato Italiano di Raggruppamento e di giocarsi il titolo italiano al prossimo ed ultimo appuntamento di Campionato ildi Sanremo, in programma il 19-20 ottobre prossimi.