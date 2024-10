Ad Avellino letteraria arriva Giuseppe Maria De Maio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà presentato nella splendida cornice di villa Amendola, sabato 5 ottobre alle 18 il romanzo: “Il prossimo anno non contatemi” edizioni Urbone publishing. L’autore,De, ha voluto scrivere un romanzo, iniziato durante il periodo della pandemia, ispirandosi al fantacalcio, gioco interattivo, che lega tanti appassionati allo sport più popolare del nostro paese, il calcio. Edoardo, il protagonista di questa storia, responsabile ogni anno di organizzare il fantacalcio, anche se è quello più preparato, rimane l’unico a non averlo mai vinto. È esasperato, vuole vincere per poi smettere. Un libro molto interessante, ricco di sorprese, che entusiasma, che vuole essere un inno a uno dei giochi più popolari del momento e, allo stesso tempo, una storia di formazione interiore che racconta una delle età più difficili e delicate.