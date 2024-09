Usa la testa | una giornata dedicata alla sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Usa la: unaL’assessore allo sport Federico Scapecchi, il vicecomandante della polizia municipale e Mario Mazzi dell’Associazione motociclistica aretina hanno presentato “Usa la”, laai ragazzi delle terze classi della scuola media per sensibilizzarli sul tema della. “Eventi di questo tipo – ha dichiarato l’assessore Scapecchi – s’inquadrano bene nell’ambito delle politiche giovanili portate avanti dall’amministrazione comunale. Lanciamo un occhio di riguardo ai futuri guidatori, magari qualcuno sta prendendo confidenza con le due ruote proprio in questi giorni e settimane, per cui ben venga un’educazione di questo tipo perché grazie a essa tuteliamo ogni categoria di frequentatori della strada, ciclisti e pedoni compresi”.