San Godenzo d’assalto Reggello doma Vaggio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel girone D di Prima categoria il Sanè la squadra del momento: batte 2-1 il Csl Prato e vola nei piani alti della classifica. Il Sanha dimostrato la propria forza nel primo tempo andando in rete con Giannoni su rigore e raddoppiando con il fantasista Amarel Vallaj il migliore giocatore in campo. Vallaj dribbla dal limite un avversario e lascia partire un gran tiro che, leggermente deviato, si infila in porta. Nella ripresa la reazione dei pratesi è tenuta sotto controllo dal Sanche nel finale subisce la rete di Pagnotta, ma è pronto a replicare in contropiede. Finisce così 2-1 per i locali. Grandi prestazioni delle squadre mugellane Gallianese e Sagginale che ottengono due eccellenti vittorie.