Riesumato il corpo di Nadia Chiarello per la cui morte la famiglia aspetta la verità da 45 anni

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilsenza vita di, appena diciassettenne, venne ritrovato sepolto in una buca nella neve vicino al suo luogo di lavoro, a Chiampo, provincia di Vicenza; la ragazza, che da poco aveva cominciato a lavorare in una conceria vicina al luogo in cui il suo cadavere è stato trovato, il 19 gennaio 1979, era scomparsa da nove giorni. Peril suo è stato quello che in America viene definito un cold case, un delitto rimasto irrisolto: all’epoca gli inquirenti avevano seguito principalmente due piste, l’incidente stradale a opera di un pirata della strada che era poi fuggito, o l’omicidio, ma nessuna delle due portò a risultati concreti, e alla fine il caso venne archiviato come omicidio colposo.