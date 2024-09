LIVE Sinner-Lehecka ATP Pechino 2024 in DIRETTA | il n 1 a caccia delle semifinali

Leggi tutta la notizia su oasport

13:09 Il vincente del match troverà in semifinale uno tra il cinese Bu ed il russo Rublev. Quest'ultimo in mattinata ha chiuso il suo incontro di ottavi superando lo spagnolo Davidovich Fokina. 13:05 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto in assoluto tra i due, il secondo allo ATP, con l'azzurro che guida per 2-0. 13:01 Rimonta completata dalla giovane Mirra Andreeva, che vola dunque agli ottavi del torneo femminile. Tra poco meno di venti minuti entreranno in campo Jannik Sinner ed il ceco Jiri Lehecka. 12:08 Buongiorno e ben ritrovati nella diretta scritta di Sinner-Lehecka. Programma del Court Lotus che sta seguendo la tabella di marcia.