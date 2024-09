L’indagine di Legambiente sull’edilizia scolastica | a Benevento 18 edifici senza collaudo statico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa sicurezza non abita ancora nelle scuole campane. È quanto fotografacon Ecosistema Scuola in cui fa il punto, con dati riferiti al 2022, sullo stato di salute di 341scolastici in Campania frequentati da una popolazione di oltre 50mila studenti.restituisce una fotografia di quanto le amministrazioni comunali, che hanno competenza sulle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, investono su politiche che intrecciano sicurezza e sostenibilità deglicon la diffusione di buone pratiche. Realizzata sui dati forniti dai Comuni capoluogo di provincia, è la ricerca annuale disulla qualità dell’edilizia, delle strutture e dei servizi messi a disposizione delle istituzioni scolastiche.