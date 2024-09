Le gelate devastano i vigneti australiani | è già allarme per l' annata 2025

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una notte può cambiare tutto. È quanto stanno scoprendo, amaramente, i viticoltori del sud dell’Australia, dove un’ondata diha messo in ginocchio alcune delle regioni vinicole più famose del Paese. Da Victoria alla Barossa Valley, il gelo ha bruciato foglie e tralci, distruggendo interie lasciando le cantine a fare i conti con una realtà drammatica: la vendemmiapotrebbe essere compromessa o addirittura inesistente. Gelo senza precedenti edevastati Le temperature sono precipitate sotto lo zero tra martedì e mercoledì scorso, colpendo le aree vinicole di Victoria, Australia meridionale, New Galles del sud e persino le Darling Downs del Queensland.