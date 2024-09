Inter riecco la Champions Inzaghi | Dumfries e Zielinski dal 1’ Le indagini? Non parlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'torna in campo contro la Stella Rossa, domani sera alle 21 al Meazza, per il secondo appuntamento del girone unico diLeague. La sfida arriva tre giorni dopo il ritorno al successo in campionato, contro l'Udinese, importante per dimenticare il ko nel derby di Milano. "Ne avevo parlato al raduno: vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più - dice Simonein conferenza stampa -. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, ci manca ancora la continuità dell'anno scorso e bisogna allenarla. Tutte le squadre in Italia hanno avuto delle difficoltà, ci sono state sempre capolista diverse”. Tutte sono in un momento in cui cercano di migliorarsi e lo stiamo facendo anche noi.