Il front row di Valentino | le star alla corte del nuovo imperatore Michele

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Con il suo Pavillon des Folies, Alessandrocompie il debutto ufficiale nel ruolo di direttore creativo didurante la Paris fashion week. Per l’occasione, non potevano mancare nelrow leamiche dello stilista romano con i loro look sfavillanti. La cantante Florence Welch ha scelto un soprabito decoratissimo in lamé modello vestaglia mentre Carla Bruni ha optato per un cappotto con cintura decorato con il logo “V” della maison, delle décolleté nere e una borsa floreale. Salma Hayek ha abbinato un abito midi in pizzo con dei sandali con plateau e un turbante in raso. Invece Emma Marrone ha optato per un cappotto animalier insieme a un abito corto e dei sandali con tacco alto. A seguire, Harry Styles con un maglione vitaminico e Damiano David con un completo elegante insieme a una camicia, dei mocassini e una borsa a tracolla.