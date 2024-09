Il discutibile comunicato della società di casa e quelle telecamere non utilizzate Siamo dispiaciuti noi parte lesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) CINISELLO BALSAMO (Milano) Squilla a vuoto il cellulare di Alfredo Settimo. Lui è il presidente del Città di Cinisello,nata due anni fa grazie alla “fusione“ di un club storico come la Serenissima (cui era legato il compianto Gaetano Scirea) e il Città di Brugherio (di cui è stato presidente per un breve periodo lo stesso Settimo). Nella sede del Centro Sportivo di via dei Lavoratori nessuno risponde. Pare impossibile avere una versione dei fatti accaduti anche dadel club biancoceleste, poi prima dell’ora di cena arriva il messaggio whatsapp: fra poco diremo tutto in un. Che recita così: "In riferimento ai fatti di sabato, lacondanna, senza riserva, l’accaduto e ha avviato indagini interne per chiarire i fatti.