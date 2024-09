I look di settembre cos’hanno indossato le star?

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questo? Intimo protagonista Aurora RamazzottiChiuso lo swimwear nell’armadio, letrovano l’escamotage per continuare a mostrare la pelle nuda. Come? Con la lingerie. Idelle vip si fanno intimi, grazie alle proposte maliziose. Nello storico palazzo milanese, Aurora Ramazzotti stupisce i follower posando tra marmi e affreschi nel body in pizzo nero di Intimissimi. Durante lo shooting, ne approfitta per bere anche il caffè. Outfit super sexy per Rosie Huntington-Whiteley.