È un maschietto Annuncio a sorpresa i due figli vip genitori per la prima volta Tutti impazziti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo il matrimonio in gran segreto – il secondo -, l’sempre adella nascita del primo bebè. Ed è un fiocco azzurro per laa vip, oggi 32 anni. Il bimbo si chiama Ronin e la neo mamma ha dato la lieta notizia su Instagram con dei bellissimi scatti in bianco e nero che ritraggono il bebè appena nato e in braccio al neo papà. Che ha a suaun cognome ben noto. “Benvenuto al mondo,o più bello. Ti amiamo più di ogni altra cosa“, ha scritto a corredo di tre foto in bianco e nero che ritraggono il piccolo Ronin Walker Cobain Hawk appena nato e tra le braccia del suo papà, Riley,o di Tony Hawk, ex skater di fama mondiale. Lei è Frances Bean Cobain,a di Courtney Love e Kurt Cobain. Leggi anche: “Cosa hanno mormorato”.