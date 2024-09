Calcio il Cagliari passa a Parma nel posticipo della 6a giornata e trova la prima vittoria stagionale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non sono certo mancate le emozioni questa sera allo stadio “Tardini” di. I ducali, infatti, ospitavano ilnel Monday night matchsestaSerie A 2024-2025 ma il punteggio finale ha premiato gli isolani. Un 2-3 davvero pesante. Come detto questa sera nell’impianto emiliano è successo di tutto con emozioni a non finire, bellissimi gol, errori da matita rossa e 3 punti che sono andati a premiare i rossoblù, al primo sorriso. A questo punto la classifica del massimo campionato italiano divede i ducali frenare ancora (appena un punto nelle ultime 4 giornate) e rimanere a quota 5 punti, raggiunti proprio dai rossoblù che lasciano per lavolta la zona retrocessione e ora provano a dare il via al loro campionato. Il match prender il via con gli ospiti con il piede sull’acceleratore, smaniosi di cancellare gli ultimi 3 ko di fila.