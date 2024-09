Borse europee deboli Milano la peggiore causa il tonfo di Stellantis | male anche le banche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Effetto Cina finito? Sembra proprio di si, visto che leoggi partono tutte con il segno meno. Francoforte segna un -0,31%, Parigi un -0,54%, Londra un -0,15% eun -0,68% a 34.491 punti, per il momento ladella mattina.fa affondare Piazza Affari Alaèche, inizialmente incapace di fare prezzo, cede il 9% dopo aver rivisto al ribasso le previsioni su margine operativo e flusso di cassa. La riduzione del margine operativo adjusted è dovuta per circa due terzi alle misure correttive adottate in Nord America e alle vendite inferiori alle previsioni nel secondo semestre in diverse regioni. Inoltre, il free cash flow industriale è ora previsto in un intervallo compreso tra -5 e -10 miliardi di euro, rispetto alla precedente stima positiva.