Austria l’estrema destra vince le elezioni ma senza ottenere la maggioranza assoluta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Invola ele. Dalle urne, il Partito della libertà (FPOE) che ha cavalcato l’onda di rabbia pubblica per l’immigrazione e il costo della vita ha strappato un risultato storico ottenendo il maggior numero di voti dalla seconda guerra mondiale. Il partito pro-Cremlino e anti-Islam ha ottenuto il 29,2% dei voti, battendo l’OVP al governo del cancelliere Karl Nehammer, al secondo posto con il 26,5% delle preferenze, secondo i risultati quasi definitivi. In ogni caso, non avendo ottenuto la, al FPOE servirà una mano per governare e nelle prossime ore sono già attese le prime manovre per trovare eventuali accordi di coalizione. Il partito socialdemocratico di opposizione ha ottenuto il suo peggior risultato di sempre, il 21%, mentre il liberale NEOS ha raccolto circa il 9% dei voti.