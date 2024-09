VIDEO – Como-Verona 3-2 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilha battuto ilin casa con il risultato di 3-2. La squadra di Cesc Fabregas ottiene il secondo successo consecutivo, un grande protagonista. Ildidal canale YoutubeA. GOL E– La sesta giornata diA restituisce unversione super contro il: il risultato finaleè 3-2. La squadra di Cesc Fabregas trova la prima vittoria casalinga in campionato e sale ancora in classifica dopo il clamoroso successo sull’Atalanta al Gewiss Stadium. Patrick Cutrone è il man of the match con una doppietta d’autore: prima la rete con il tiro deviato al minuto 43, poi il secondo gol che vale il momentaneo 2-1 con una conclusione di destro a giro su assist di Paz. Darko Lazovic aveva pareggiato su calcio di rigore al 53?, ma non è servito a nulla.