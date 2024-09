Subito le big Che esordio tosto a Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) L’inizio è durissimo. Poi non sarà tutta discesa ma diciamo che il grosso del proprio bottino la Valsa Group dovrà cercare di farlo nella seconda parte del girone d’andata e di quello di ritorno. Un calendario non è mai né facile né difficile, certo è che per una squadra che deve costruirsi identità e certezze dopo una rivoluzione operata in sede di mercato, cominciare con, Perugia e Trento nelle prime quattro giornate non è il miglior prospetto immaginabile, considerando che a queste prime sfide seguirà il dittico composto da Monza e Verona, due con cui i gialloblù si giocheranno un piazzamento. Eppure è così.