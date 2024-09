Sono stata il +1 di Paolo Bonolis per tutta la vita Sono dovuta diventare un maschio | lo sfogo di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) “Psicologicamente ed emotivamente ioil +1 perla”.parla di sé e di come negli anni èpercepita dagli altri, almeno finché èal fianco di. I due siseparati nell’estate 2023 e oraha deciso di lanciarsi nell’avventura dicon leper provare a togliersi delle corazze che nel tempo si è costruita. Ad accompagnarla in pista non è Angelo Madonia, il suo nuovo fidanzato (che invece balla con Federica Pellegrini), ma Carlo Aloia, determinato a metterla in risalto e a fare di“un diamante”. “una persona che non cerca il consenso, che provoca e tendo a non voler essere politicamente corretta” dice di se stessanella clip di presentazione in onda nella prima puntata del dance show di Rai 1. “A volte sembro scorretta proprio per reazione.