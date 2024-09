Principio d' incendio e alta velocità ferroviaria bloccata nella notte nella galleria di Somaglia | È stata una esercitazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)(Lodi) , 29 settembre 2024 – Per testare il piano di emergenza in vigore scatta l'notturna su un treno passeggeri dell'. Non ci sono state ripercussioni sul traffico ferroviario ma,tra il 28 e il 29 settembre 2024, Reteitaliana ha organizzato l'coinvolgendo un treno proveniente da Bologna e diretto a Milano Centrale.Il convoglio si è fermato all’interno delladi, con la simulazione di undia bordo. Il macchinista ha lanciato l’allerta, tramite chiamata di emergenza e la sala operativa di ReteItaliana ha attivato il Piano di Emergenza interno e richiesto l’intervento delle strutture pubbliche di soccorso.