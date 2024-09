Mountain bike | Victor Koretzky vince a Lake Placid Settimo Luca Braidot

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Trasferta statunitense per le World Series di: il massimo circuito internazionale si è spostato a, dove a chiudere il weekend c’è stata la prova degli élite uomini per il cross country. Are è stato il transalpinoal termine di una gara nella quale l’equilibrio è regnato sovrano e che si è andata dunque a decidere allo sprint. Per il francese è doppietta dopo il trionfo arrivato ieri nello short track. Battuto il campione del mondo e leader della classifica di Coppa, il sudafricano Alan Hatherly, mentre in terza posizione troviamo lo svizzero Filippo Colombo. A completare la top-5 gli altri rossocrociati Marcel Guerrini e Mathias Flückiger. In casa Italia ennesima prova solida da parte diche se la gioca fino all’ultimo per il podio e chiude