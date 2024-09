Il ritorno dei Templari I cavalieri fedeli al Papa riaprono la Cappella della Reggia di Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Ha riaperto per non chiudere più. E venire custodita da uno degli ordini cavallereschi più antichi e prestigiosi di sempre, quello dei. Ladi CorteVilla Reale, dopo oltre trent’anni di chiusura, da due settimane a questa parte - da quando cioè è iniziata la rassegna Ville aperte - è tornata ad essere luogo accessibile e di preghiera, attraendo moltissimi turisti. A prendersene cura sono i volontari dell’associazione di promozione sociale “Oggi“, qualcosa di più di una semplice realtà associativa, ma un’organizzazione che in linea diretta si fa erede dell’ordine cavalleresco che ha difeso la religione cristiana e i propriper secoli, dal Medioevo, e che viene riconosciuta dal Vaticano (la sua sede centrale è in un palazzo vaticano a Roma, in corso di Porta Angelica).