Il pistacchio che cresce nella Valle dei Templi di Agrigento sui terreni tolti all' abusivismo

(Di domenica 29 settembre 2024) È in una notte di luna piena, con il tempio della Concordia illuminato dal suo bagliore, che Calogero Frenda sentì forte dentro di sé una sensazione che non l'avrebbe più abbandonato e che da allora si rinnova ogni volta che si reca a lavorare nel suo straordinario pistacchieto: quello che sorge all'interno del Parco archeologico e paesaggistico delladeidi. In quel preciso momento quest'uomo di mezza età, nato in una famiglia da cinque generazioni di agricoltori e oggi divenuto presidente del Consorzio di tutela deldi Raffadali Dop, capì che la vita gli aveva messo in mano una moneta preziosa, che mai avrebbe dovuto nascondere o disperdere, ma piuttosto mettere a frutto: contribuendo col proprio lavoro alla tutela di un paesaggio unicosua eccezionalità, per poi diventare leva nello sviluppo di un intero territorio.