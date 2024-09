Castelfidardo contro una corazzata | Andiamo a Chieti per fare punti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) "Aper prendere. Ci aspetta un ambiente difficile, una partita ostica, ma dovremo continuare a muovere la classifica e mostrare le nostre qualità ". Mister Marco Giuliodori carica il suoin vista della trasferta odierna al Guido Angelini. Un’altra abruzzese di fronte al, a distanza di una settimana, ma stavolta fuori casa. Proprioil Teramo, domenica, al Mancini, i fidardensi hanno conquistato il primo punto in campionato, scappando pure in vantaggio con il destro di Caprari a inizio secondo tempo. "Peccato per quel gol subito, ma la squadra mi è piaciuta. È stata sempre dentro la partita, non rischiando quasi mai - il pensiero di Giuliodori -. Quella punizione che ha portato al pareggio l’hanno calciata bene. Galesio con la sua fisicità ha preso bene il tempo e lo spazio anche se potevamomeglio.