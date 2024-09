Benevento Auteri presenta la gara con la Juve Next Gen | Squadra super selezionata che accetta il confronto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dalla sfida casalinga contro lantusGen,che é reduce dall’1-1 contro il Picerno e da tre risultati utili di fila. I giallorossi, rispetto al ko contro il Monopoli, potranno di nuovo fare affidamento su Borello mentre non ci saranno Acampora, Ferrara e Pinato, ancora alle prese con i loro problemi fisici anche se sono sulla via del recupero. Di nuovo pienamente disponibile Capellini che non ha giocato le ultime due partite. Are il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister. Queste le sue parole: POST MONOPOLI – Sono stati giorni di lavoro, per alcuni un po’ di più. Abbiamo avuto modo di rivedere qualcosa ma devo dire che lo spirito è stato di grande tranquillità.