Aggressione con pugni e coltello Niente più Onyx per due anni

(Di domenica 29 settembre 2024) Il questore Lucio Pennella ha emesso nei confronti di sei ragazzi, di cui tre minorenni, un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento per duea una discoteca (misura nota come ‘daspo Willy’) di Godo di Russi molto di moda tra i più giovani: l’Club. I sei in particolare sono ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per tutti è scattato inoltre un foglio di via. Il fatto, secondo la questura di estrema gravità e pericolosità sociale, risale alla notte del 31 marzo scorso quando, prima nei pressi del locale e successivamente nella vicina stazione ferroviaria, una combriccola formata da circa dieci persone aggredì altri ragazzi con i quali, per futili motivi, si era innescato un diverbio: il tutto culminò con spinte,, calci e anche con l’uso di un