Addio alla trattoria Spotti Un secolo di cassoeula

(Di domenica 29 settembre 2024) Ultimo giorno di lavoro per la, storico ristorante della città che per oltre unè stato un punto di riferimento per i buongustai della cucina brianzola. Le sorelle Nadia e Angela hanno deciso infatti di abbassare la saracinesca del caratteristico locale di via Marconi: "A malincuore abbiamo deciso chiudere lache per decenni è stata gestita da nostro padre Antonio e da nostra madre Anna Pozzi col fratello Gianni, scomparsi qualche anno fa. In questo momento ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i fedelissimi clienti che hanno frequentato la nostra. Abbiamo lavorato con impegno e tanta passione portando avanti la tradizione della cucina brianzola".