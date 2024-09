Vicenza-Feralpisalò oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo Menti valevole per la settima giornata del campionato italiano di. La formazione biancorossa arriva da un buon avvio di stagione e spera di mantenere aperta la sua striscia di risultati positivi, in modo tale da restare in scia alle primissime posizioni della graduatoria., come seguire il match La compagine lombarda, dal suo canto, ha riscontrato tante difficoltà in questa prima parte di stagione e ha bisogno di recuperare terreno dalle dirette rivali per la promozione inB. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.