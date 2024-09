Superbike Iannone trionfa in gara-1 ad Aragon! 2 Razgatlioglu out Bulega per un problema tecnico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Andreachiude il cerchio e, nella stagione del suo ritorno alle corse dopo l’incubo dei quattro anni di squalifica per doping, torna a salire sul gradino più alto del podio (l’ultima volta risaliva al GP d’Austria 2016 di MotoGP) vincendo-1 del Gran Premio d’2024, decimo e terzultimo round del Mondiale. Per il 35enne si tratta della prima affermazione in carriera nella massima categoria delle derivate di serie, dopo aver collezionato nei mesi scorsi da rookie altri quattro piazzamenti nella top3.ha disputato una corsa eccezionale, stazionando stabilmente nelle posizioni di vertice sin dalle battute iniziali (quando il gruppo era ancora compatto e numeroso) per poi fare la differenza negli ultimi giri con un forcing impressionante che gli ha consentito di costruire un piccolo decisivo margine di sicurezza.