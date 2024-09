Rinnovata la scuola d’infanzia festa con le autorità per il taglio del nastro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) È stata inaugurata ieri pomeriggio ladell’infanzia di Castellarano. Erano presenti alla cerimonia cittadini,locali, rappresentanti delle istituzioni, il sindaco Giorgio Zanni e la dirigente scolastica Maria Migale. L’intervento è stato finanziato con un importo complessivo di 1.090.000 euro, distribuito tra 981mila euro dal Pnrr, 80mila dal Ministero dell’Interno e 29mila dal Comune. I lavori hanno incluso una serie di opere strutturali e di ammodernamento che hanno reso l’edificio non solo più sicuro, ma anche più efficiente dal punto di vista energetico. Il miglioramento sismico ha interessato le strutture in cemento armato e quelle in muratura con un rinforzo strutturale per garantire la resistenza agli eventi sismici.