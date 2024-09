Renzi | è rottura definitiva in Liguria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 28 settembre 2024) 15.25 "E' unain. Siamo fuori dalla campagna elettorale. Che perda il peggiore".Così,a Roma per l'Assemblea di Iv."Siamo disponibili a fare un centrosinistra alternativo a Meloni,ma non con il cappello in mano. Siamo disponibile a dialogare ma non a fare decidere Conte",afferma. "Quanto è successo indimostra che la posizione di Conte ha vinto rispetto ad aperture di Schlein.Conte usa Iv per attaccare leadership di Schlein" Poi annuncia che l'1/10 partiranno comitati per il no ad abolizione Jobs Act