Medicina Sport via alla scuola di specializzazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Unadididelloall’interno dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. A dare l’annuncio ieri, assolutamente a sorpresa, quasi un fuoriprogramma, è stato il Magnifico Rettore della UniPm, Gian Luca Gregori: "Adesso lo possiamo finalmente dire perché abbiamo ricevuto l’ufficialità. A breve lapartirà e ne siamo molto orgogliosi". Sarà il professor Antonio Dello Russo, l’aritmologo di fama mondiale e direttore della clinica di cardiologia del Lancisi, a occuparsi della: "Ci abbiamo lavorato per tre anni, ma adesso ladidelload Ancona è stata approvata. Ci sono 4 posti di medico specializzando per effettuare visite di idoneità per atleti. Altre esperienze simili sono state chiuse in giro per l’Italia, noi invece partiamo e questo testimonia la qualità dell’offerta.