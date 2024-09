Inter di nuovo Thuram-Taremi? I segnali delle prime volte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) L’di Simone Inzaghi potrebbe affidarsi a Mehdie Marcusper la sfida contro l’Udinese di domani 28 settembre alle ore 15. Si tratterebbe della terza volta. LA SFIDA – L’è pronta a sfidare l’Udinese nella sesta giornata della sua Serie A 2024-2025. I nerazzurri saranno ospiti dei friulani, terzi in classifica, in uno stadio storicamente non semplice per le proprie ambizioni. I meneghini sono intenzionati a riscattarsi dopo il pareggio di Monza e soprattutto la sconfitta nella sfida contro il Milan. L’1-2 con cui i rossoneri sono tornati a vincere un derby dopo 6 sconfitte consecutive potrebbe indurre gli uomini di Simone Inzaghi a un moto d’animo coincidente con una prestazione convincente contro i friulani.