Deadlock | Il nuovo aggiornamento punisce i Cheater in modo creativo

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 28 settembre 2024) Il problema dei giochi online è nella purtroppo presenza di, giocatori disonesti che si avvalgono di bug, glitch e strumenti esterni per vincere le partite, eliminare i giocatori o comunque recare danni alla partita in corso, e, ilsparatutto di Valve, ne è purtroppo afflitto, tuttavia è stato escogitato unoriginale, divertente e oseremmo direper punirli. Idiventano rane inTramite l’ultimo, Valve ha introdotto inuna simpatica funzionalità, la quale permette ai giocatori onesti di trasformare in rane i, costrigendoli a vagare per lo scenario saltellando senza poter fare altro. Tale soluzione si prefissa l’obiettivo sia di farsi due risate suiche rendere i loro trucchi inefficaci. A fine partita il giocatore in questione verrà comunque sospeso grazie all’Anti Cheat avanzato di Valve.