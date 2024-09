Cinema al Matera Film Festival si festeggiano i 40 anni di Tetris

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (askanews) – Per la quinta edizione del, che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 novembre, un importante spazio sarà dedicato alla sezione “Eroi per Casa”. A partire da quest’anno, tale sezione sarà arricchita dalla partnership con Lucca Comics and Games. Il primo tassello di questa collaborazione è il festeggiamento dei 40di, gioco divenuto celebre negliOttanta ed entrato nell’immaginario collettivo come il videogioco per eccellenza. Ci sarà Henk Rogers, co-founder con Aleksej Pazitnov, diCompany, ospite prima a Lucca e poi nella Città dei Sassi, dove dialogherà con il pubblico presente in sala durante la sua masterclass presso il CineTeatro Comunale G. Guerrieri. Per l’occasione sarà anche proiettato ildi Jon S. Baird (2023).