Chi è Mita Medici il grande amore di Franco Califano

(Di sabato 28 settembre 2024), il volto di una generazione ribelle, non ha mai seguito la strada tracciata dagli altri. Nata Patrizia Vistarini, il destino l’ha presto portata sotto i riflettori grazie a un mix di talento e carisma che pochi avrebbero potuto ignorare. A soli 16 anni, vince il titolo di Miss Teenager Italia al mitico Piper Club di Roma. Da lì, inizia un’avventura che la consacra icona del cinema italiano degli anni ’60 e ’70., la carriera da attrice e da presentatrice Con la sua bellezza disarmante e una personalità affascinante, si guadagna un posto d’onore nelle pellicole dell’epoca, da Non stuzzicate la zanzara a Colpo di sole. Ma è in televisione chetrova il suo regno, tra conduzioni memorabili come quella al Cantagiro e il successo travolgente di Canzonissima, dove affianca Pippo Baudo.