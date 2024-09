Cadavere nel fiume test del dna per risolvere il giallo Potrebbe essere nostro padre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Rimini, 28 settembre 2024 – Sarà necessario effettuare l’esame del Dna perildelaffiorato l’altro ieri, nel tardo pomeriggio, dalle acque del rio Melo, a Riccione. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti, in viale Venezia, lungo le sponde del torrente. Le forti piogge degli ultimi giorniro aver contribuito a far riemergere il. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I poveri resti del corpo, irriconoscibile a causa della prolungata permanenza in acqua e già in avanzato stato di decomposizione, sono stati recuperati dai vigili del fuoco e posti sotto sequestro dalla Procura di Rimini, che nelle prossime ore disporrà l’autopsia per accertare le cause del decesso. Il forte sospetto è che possa trattarsi di Giancarlo Pari, il riminese di 77 anni ex ferroviere in pensione, affetto da Alzheimer, scomparso il 3 giugno scorso.