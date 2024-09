Zielinski Udinese-Inter è un ritorno alle origini | in campo dove tutto iniziò

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024)sarà con ogni probabilità la partita di Piotr, le cui quotazioni per una maglia da titolare sono divise con quelle di Henrikh Mkihtaryan, al momento favorito. Una gara non banale per lui, che affronterà, di fatto, il suo passato.– Piotrè pronto alla sua prima da titolare in campionato, dopo aver già fatto il debutto dal primo minuto in occasione della trasferta contro il Manchester City, prima giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League. Considerando, però, come al momento la maglia da titolare sia in ballottaggio con quella di Henrikh Mkhitaryan. Una partita, per lui, che non potrà mai essere banale. Torniamo infatti al lontano 2012, quando il polacco fa il suo esordio in Serie A proprio con la maglia dei friulani, dopo una stagione nelle giovanili del club.